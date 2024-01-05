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ТЭК 05.01.2024 11:15

Германия в 2023 г. снизила импорт газа на 33%, потребление упало на 5%

Германия в 2023 году потребила 810,412 ГВт.ч газа (около 78 млрд куб. м в год - ИФ), что означает падение к 2024 году на 5%, сообщает германский регулятор BNetzA.

Потребление домашних хозяйств и коммерческих потребителей составило около 41%, а потребление промышленности - 59%. По сравнению со средним потреблением за 2018-2021 годы потребление газа упало на 17,5%, при этом промышленные потребители потребляли на 18,3% меньше, а бытовые и коммерческие потребители - на 16,4% меньше.

Регулятор отмечает, что большое влияние на потребление газа оказала температура - в 2023 году в среднем температуры были на 0,58 градуса выше средних показателей за 2018-2021 годы.

По предварительным данным, в 2023 году Германия импортировала в общей сложности 968 ТВт.ч газа (около 93,6 млрд куб. м - ИФ) по сравнению с 1437 ТВт.ч в 2022 году, то есть на 33% меньше.

Наибольший объем газа поступил из Норвегии (43%), Нидерландов (26%) и Бельгии (22%).

В 2022 году наибольшие объемы импорта газа в Германию поступали из Норвегии (33%) и России (22%). Отсутствие поставок газа из России частично компенсировалось дополнительным импортом из Норвегии, Бельгии и Нидерландов, а также из южных стран.

Поставки газа в соседние страны в 2023 году значительно снизились по сравнению с предыдущим годом: общий объем экспорта газа в 2023 году составил 187 ТВт.ч (около 18 млрд куб. м - ИФ) против 499 ТВт.ч в 2022 году. Наибольшая доля экспорта газа пришлась на Чехию и составила 42%, в Нидерланды - 19%, а в Австрию - 18%. В 2022 году Германия экспортировала 58% газа в Чехию и 16% - в Австрию.

Регулятор напоминает, что в декабре 2022 года начал работу первый терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ) в Вильгельмсхафене, в январе 2023 года - терминал в Лубмине, в марте 2023 года - в Брунсбюттеле. СПГ-терминал в Штаде стал четвертым терминалом в Германии, введенным в эксплуатацию в декабре 2023 года. Первые поставки газа туда ожидаются в феврале 2024 года.

В 2023 году в Германию через немецкие терминалы СПГ было импортировано в общей сложности 69,656 ГВт.ч (6,7 млрд куб. м) газа, что соответствует 7% общего импорта.

По предварительным данным, только с октября по декабрь 2023 года потребление газа промышленностью было на 16% ниже, чем в период с 2018 по 2021 год, а потребление домохозяйствами и предприятиями - на 16,7% меньше.

Регулятор отмечает, что Германия существенно раньше выполнила законодательные требования по заполнению резервуаров для хранения газа, которые предусматривают уровень заполнения 85% к 1 октября и 95% к 1 ноября. ПХГ были заполнены на 85% уже в июле 2023 года и достигли уровня заполнения 95% 25 сентября 2023 года.

"Как и в предыдущем году, газохранилища сейчас заполнены на 91%. Это очень хорошая основа для оставшихся зимних месяцев. Заполнение газохранилищ останется проблемой в 2024 году из-за сохраняющейся неопределенности в поставках газа в Германию", - говорится в пресс-релизе.

Средний уровень цен на сутки вперед в 2023 году составил 41 евро/МВт.ч. В 2022 году цена была значительно выше и составляла в среднем 127,1 евро/МВт.ч. В настоящее время она колеблется в районе 30 евро/МВт.ч.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ГАЗ, ПОТРЕБЛЕНИЕ, ИМПОРТ


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