КазМунайГаз намерен увеличить добычу газа на новых месторождениях до 6,7 млрд куб. м в год к 2030г

Нацкомпания "КазМунайГаз" (КМГ) разрабатывает Газовую стратегию, согласно которой намерена увеличить производство природного газа на новых месторождениях до 6,7 млрд кубометров в год к 2030 году, сообщила пресс-служба компании.

По данным пресс-службы, этот объем планируется добывать без учета крупных месторождений - Тенгиза, Карачаганака и Кашагана.

"В 2023 году уже начата эксплуатация трех новых месторождений: Аксай Южный, Восточный Урихтау, Рожковское. В ближайшие 3-4 года КМГ планирует начать добычу на месторождении Центральный Урихтау - порядка 1 млрд кубометров газа в год. В 2027 году "КазМунайГаз" намерен ввести в эксплуатацию месторождения Западная Прорва и Каламкас (ожидается добыча газа в объеме 1,1 млрд кубометров в год)", - говорится в пресс-релизе.

В целом нацкомпания совместно с международными партнерами прорабатывает 12 перспективных геологоразведочных проектов, а также проекты доразведки действующих месторождений.

"КазМунайГаз" является казахстанским национальным оператором по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющим интересы государства в нефтегазовой отрасли. Казахстан в лице госфонда "Самрук-Казына", Нацбанка и Минфина владеет 97% акций, еще 3% находятся в свободном обращении.