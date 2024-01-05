КазМунайГаз намерен увеличить добычу газа на новых месторождениях до 6,7 млрд куб. м в год к 2030г

Нацкомпания "КазМунайГаз" (КМГ) разрабатывает Газовую стратегию, согласно которой намерена увеличить производство природного газа на новых месторождениях до 6,7 млрд кубометров в год к 2030 году, сообщила пресс-служба компании.
По данным пресс-службы, этот объем планируется добывать без учета крупных месторождений - Тенгиза, Карачаганака и Кашагана.
"В 2023 году уже начата эксплуатация трех новых месторождений: Аксай Южный, Восточный Урихтау, Рожковское. В ближайшие 3-4 года КМГ планирует начать добычу на месторождении Центральный Урихтау - порядка 1 млрд кубометров газа в год. В 2027 году "КазМунайГаз" намерен ввести в эксплуатацию месторождения Западная Прорва и Каламкас (ожидается добыча газа в объеме 1,1 млрд кубометров в год)", - говорится в пресс-релизе.
В целом нацкомпания совместно с международными партнерами прорабатывает 12 перспективных геологоразведочных проектов, а также проекты доразведки действующих месторождений.
"КазМунайГаз" является казахстанским национальным оператором по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющим интересы государства в нефтегазовой отрасли. Казахстан в лице госфонда "Самрук-Казына", Нацбанка и Минфина владеет 97% акций, еще 3% находятся в свободном обращении.
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