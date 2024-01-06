Военные Мьянмы признали захват повстанцами столицы автономной области на границе с Китаем

Военные власти Мьянмы в субботу подтвердили информацию, что альянс повстанцев взял под контроль ключевой город Лауккай - столицу самоуправляемой зоны Кокан на границе с КНР, сообщает Associated Press (AP).
Представитель правящего в Мьянме Государственного административного совета генерал-майор Зо Ми Тун заявил, что военные приняли решение покинуть город по ряду причин. Генерал-майор упомянул безопасность проживающих в этом районе родственников солдат и важность поддержания отношений Мьянмы с КНР.
При этом он обвинил повстанцев в попытках нанести урон отношениям двух стран.
В свою очередь AP напоминает, что Китай, поддерживающий хорошие отношения как с военными, так и повстанческим альянсом, пытается прекратить бои между ними.
27 октября альянс антиправительственных группировок в составе "Армии национального демократического альянса Мьянмы" (АНДАМ), "Армии национального освобождения Таанг" и "Армии Аракана" начал масштабное наступление на северо-востоке Мьянмы в штате Шан, в который входит зона Кокан. При этом АНДАМ состоит от отрядов народности кокан - мьянманских китайцев.
Агентство отмечает, что повстанцы заняли Лауккай в минувший четверг. Альянс объявил о сдаче в плен 2 тыс. 389 военнослужащих, включая шестерых генералов, и о захвате значительного количества вооружений.
В зоне Кокан действует в серьезных масштабах организованная преступность, в том числе в сфере кибермошенничества. Власти КНР ранее развернули кампанию с целью покончить с этой деятельностью, в которую оказались вовлечены десятки тысяч граждан Китая. В то же время представитель АНДАМ заявлял, что в ходе наступления ополченцы провели рейды в 300 центрах кибермошенничества, отправили на родину более 40 тыс. китайцев.
В то же время действия АНДАМ в зоне Кокан наблюдатели расценивают как попытку лишить власти соперничающую группу из народности кокан, поддерживаемую мьянманскими военными.
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