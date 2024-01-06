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СНГ 06.01.2024 21:30

Зеленский провел совещание с оборонным блоком правительства

Президент Украины Владимир Зеленский провел в субботу совещание с оборонным блоком правительства по вопросам наращивания собственного производства оружия.

"Провел совещание с оборонным блоком правительства - это Минстратегпром, министр обороны, команды министерств. Ключевое - это обеспечение наших воинов вооружением и военной техникой. Устойчивые поставки, устойчивое производство с четкой тенденцией на увеличение нашего производства и снарядов, и техники - в Украине и вместе с партнерами", - заявил он в вечернем видеообращении.

Также глава государства сообщил, что провел в субботу совещание и по гарантиям безопасности для Украины со стороны стран-партнеров.

"Сегодня определили, каких результатов должны достичь в ближайшее время", - сказал он.

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Тэги: ЗЕЛЕНСКИЙ, СОВЕЩАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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