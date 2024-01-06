Зеленский провел совещание с оборонным блоком правительства

Президент Украины Владимир Зеленский провел в субботу совещание с оборонным блоком правительства по вопросам наращивания собственного производства оружия.
"Провел совещание с оборонным блоком правительства - это Минстратегпром, министр обороны, команды министерств. Ключевое - это обеспечение наших воинов вооружением и военной техникой. Устойчивые поставки, устойчивое производство с четкой тенденцией на увеличение нашего производства и снарядов, и техники - в Украине и вместе с партнерами", - заявил он в вечернем видеообращении.
Также глава государства сообщил, что провел в субботу совещание и по гарантиям безопасности для Украины со стороны стран-партнеров.
"Сегодня определили, каких результатов должны достичь в ближайшее время", - сказал он.
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