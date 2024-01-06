В Пентагоне подтвердили, что глава ведомства Остин уже несколько дней находится в больнице

Шеф Пентагона Ллойд Остин с понедельника находится в больнице, сообщает в субботу Associated Press со ссылкой на представителя американского военного ведомства Патрика Райдера.

По его словам, министр обороны США попал в больницу ввиду "осложнений из-за незначительной плановой медицинской процедуры".

Остин проходит лечение в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. Эта больница, как отмечают американские СМИ, известна тем, что там проходили лечение некоторые президенты США.

Райдер отметил, что пока не ясно, когда Остина выпишут, но заверил, что министр выздоравливает.

Остину 70 лет. Он возглавляет Пентагон с января 2021 года.