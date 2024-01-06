Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8766 RUR   0.0188 GBR   2.1643 TRY   0.0576

Цена на нефть

05.01 $/bbl +/- WTI 73.81 +1.62 Brent 78.76 +1.17

Дальнее зарубежье 06.01.2024 22:53

В Пентагоне подтвердили, что глава ведомства Остин уже несколько дней находится в больнице

Шеф Пентагона Ллойд Остин с понедельника находится в больнице, сообщает в субботу Associated Press со ссылкой на представителя американского военного ведомства Патрика Райдера.

По его словам, министр обороны США попал в больницу ввиду "осложнений из-за незначительной плановой медицинской процедуры".

Остин проходит лечение в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. Эта больница, как отмечают американские СМИ, известна тем, что там проходили лечение некоторые президенты США.

Райдер отметил, что пока не ясно, когда Остина выпишут, но заверил, что министр выздоравливает.

Остину 70 лет. Он возглавляет Пентагон с января 2021 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПЕНТАГОН, ГЛАВА, БОЛЬНИЦА


Похожие новости


Марк Эспер утвержден на посту главы министерства обороны США Шеф Пентагона практически не сомневается во вмешательстве России в выборы в странах Запада Министр обороны США посетит Польшу и примет участие в конференции по безопасности в Германии Чак Хейгел идеально подходит на должность министра обороны, считает бывший госсекретарь Пауэлл Назначение Хейгела министром обороны США поспособствует улучшению ирано-американских отношений, полагают в Тегеране Сенатор Джон Керри - наиболее вероятный кандидат на пост министра обороны США - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az