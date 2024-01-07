Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8602 RUR   0.0187 GBR   2.1623 TRY   0.0571

Цена на нефть

05.01 $/bbl +/- WTI 73.81 +1.62 Brent 78.76 +1.17

Финансы 07.01.2024 12:30

Активы страхового сектора Азербайджана за 9 мес. 2023г выросли на 19%

Активы страхового сектора Азербайджана (включая активы страховых, перестраховочных и брокерских компаний - ИФ) на 30 сентября 2023 года составили 1 млрд 943 млн 163,9 тыс. манатов, что на 19% больше показателя на конец 2022 года, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" источник на финансовом рынке.

При этом 720 млн 975,1 тыс. манатов или 37,1% активов аккумулировано в долгосрочных финансовых активах (рост на 25,9%), 400 млн 206,7 тыс. манатов (спад на 10,8%) – на банковских счетах, 212 млн 715,1 тыс. манатов (рост на 56,7%) – это доля перестраховщиков в страховых резервах, остальное - в прочих активах.

Совокупный уставный капитал участников страхового сектора на начало октября 2023 года составил 385 млн 776,6 тыс. манатов (рост на 0,6%).

Страховые резервы сектора на 1 октября 2023 года оцениваются в 1 млрд 207 млн 773,4 тыс. манатов (рост на 29,9%), суммарная нераспределенная прибыль - 139 млн 816,3 тыс. манатов (рост на 39,6%).

На 1 октября 2023 года в страховом секторе Азербайджана зарегистрировано 35 юридических лиц, из которых 34 является частными юрлицами (в 5 компаниях имеется иностранный капитал - ИФ). В январе-сентябре 2023 года сборы имели 20 страховых компаний.

На 1 октября 2023 года средняя заработная плата в страховом секторе Азербайджана составила 2 224,4 манат, что на 18,8% больше показателя на конец третьего квартала 2022 года.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: СТРАХОВАНИЕ, АКТИВЫ, КАПИТАЛ


Похожие новости


Активы страхового сектора Азербайджана в I полугодии выросли на 18% Активы страхового рынка Азербайджана за I квартал выросли почти на 10%, капитализация – на 0,3% Активы страхового сектора Азербайджана в 2022г выросли на 20% Активы страхового рынка Азербайджана за 9 мес. выросли на 17,2%, капитализация – сократилась на 1,1% Активы страхового рынка Азербайджана в I полугодии увеличились на 12,9%, капитализация – сократилась на 1,1% Активы страхового рынка Азербайджана в I кв. увеличились на 9,2%, капитализация – сократилась на 1,6% Активы страхового рынка Азербайджана в 2021г сократились на 0,3%, капитализация – выросла на 4% Активы страхового рынка Азербайджана за 9 месяцев 2021г выросли на 0,5%, капитализация – на 2,2% Средняя зарплата на страховом рынке Азербайджана достигла почти 2 тыс. манат Активы страхового рынка Азербайджана в I квартале выросли на 3%, капитализация – на 4%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az