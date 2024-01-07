Активы страхового сектора Азербайджана за 9 мес. 2023г выросли на 19%

Активы страхового сектора Азербайджана (включая активы страховых, перестраховочных и брокерских компаний - ИФ) на 30 сентября 2023 года составили 1 млрд 943 млн 163,9 тыс. манатов, что на 19% больше показателя на конец 2022 года, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" источник на финансовом рынке.

При этом 720 млн 975,1 тыс. манатов или 37,1% активов аккумулировано в долгосрочных финансовых активах (рост на 25,9%), 400 млн 206,7 тыс. манатов (спад на 10,8%) – на банковских счетах, 212 млн 715,1 тыс. манатов (рост на 56,7%) – это доля перестраховщиков в страховых резервах, остальное - в прочих активах.

Совокупный уставный капитал участников страхового сектора на начало октября 2023 года составил 385 млн 776,6 тыс. манатов (рост на 0,6%).

Страховые резервы сектора на 1 октября 2023 года оцениваются в 1 млрд 207 млн 773,4 тыс. манатов (рост на 29,9%), суммарная нераспределенная прибыль - 139 млн 816,3 тыс. манатов (рост на 39,6%).

На 1 октября 2023 года в страховом секторе Азербайджана зарегистрировано 35 юридических лиц, из которых 34 является частными юрлицами (в 5 компаниях имеется иностранный капитал - ИФ). В январе-сентябре 2023 года сборы имели 20 страховых компаний.

На 1 октября 2023 года средняя заработная плата в страховом секторе Азербайджана составила 2 224,4 манат, что на 18,8% больше показателя на конец третьего квартала 2022 года.

Х.Насирзаде