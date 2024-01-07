ИТОГИ ГОДА: Продажи предметов искусства на аукционах в 2023г упали на четверть, до $5,7 млрд

Ведущие аукционные дома мира зафиксировали падение объемов продаж предметов искусства в ушедшем году, несмотря на рост числа проданных лотов, говорится в исследовании аналитической компании ArtTactic.

Совокупная выручка, как отмечается в обзоре агентства "Интерфакс", снизилась на 27,2%, до $5,7 млрд. При этом в количественном выражении продажи увеличились на 6,7% за счет спроса на менее дорогие картины и скульптуры.

Продажи картин художников 1820-1879 годов рождения упали на 53,4%, до $810,2 млн, современного искусства (авторы 1880-1909 годов рождения) - на 20,4%, до $1,7 млрд, послевоенного искусства (авторы 1910-1929 годов рождения) - на 31,6%, до $1,08 млрд, по данным ArtTactic.

CHRISTIE`S

Аукционный дом Christie`s в 2023 году зафиксировал совокупные продажи на уровне $6,2 млрд по сравнению с $8,4 млрд годом ранее, когда показатель был рекордным.

В том числе продажи на аукционах составили $5,03 млрд из указанной суммы против $7,2 млрд в прошлом году. Еще $1,2 млрд составили частные продажи, эта сумма увеличилась на 5%.

Частные продажи составили 20% выручки аукционного дома, тогда как в прошлом году доля составляла 14%. По словам представителя компании, самый дорогой лот в уходящем году был продан именно в частном порядке, при этом он не стал уточнять, что это был за лот.

В Америке Christie`s заработала $2,57 млрд, на 43% меньше, чем годом ранее. Падение было вызвано главным образом отсутствием продаж картин из коллекции сооснователя Microsoft Пола Аллена, содержащей шедевры мировой живописи с ценниками свыше $100 млн. Только в прошлом году дом заработал на продаже его коллекции $1,6 млрд.

В Европе, на Ближнем Востоке и в Африке продажи сократились на 9%, до $1,65 млрд, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 4%, до $805 млн.

Порядка 35% всех клиентов Christie`s в минувшем году совершили покупку впервые. Кроме того, число представителей "поколения Z" (родившиеся в 1996-2010 годах) подскочило на 65%, наибольшим спросом у них пользовались сумки, часы и принты. Онлайн-продажи составили около $369 млн, практически не изменившись по сравнению с предыдущим годом.

Гендиректор дома Гийом Серутти отметил сложную макроэкономическую ситуацию в мире и сокращение рынка предметов искусства, но выразил уверенность в восстановлении продаж в 2024 году.

SOTHEBY`S

Аукционный дом Sotheby`s опубликует предварительные результаты за 2023 год в начале нового года. При этом представитель компании заявил, что продажи в уходящем году будут примерно на уровне прошлого года, то есть в районе $8 млрд. В отличие от конкурента, Sotheby`s включает в общую сумму продажи люксовых и винтажных автомобилей.

Представитель также отметил, что за год на аукционах Sotheby`s были проданы свыше 60 тыс. лотов, причем более 70 были оценены более чем в $10 млн.

САМЫЕ ДОРОГИЕ КАРТИНЫ

Самой дорогой картиной 2023 года стало полотно Пабло Пикассо "Женщина с часами", проданное в начале ноября на аукционе Sotheby`s в Нью-Йорке за $139,3 млн. Это второй показатель в истории для картин Пикассо. На полотне 1932 года изображена возлюбленная художника Мария-Тереза Вальтер, картина принадлежала Эмили Фишер Ландау с 1968 года.

Второе место в прошлом году также досталось Sotheby`s - в июне аукционный дом продал картину Густава Климта "Дама с веером" за $108,4 млн. Третья по стоимости картина - "Пруд с кувшинками" Клода Моне, ушедшая с молотка в рамках аукциона современного искусства в штаб-квартире Christie`s Нью-Йорке в ноябре за $74 млн.

Пятерку самых дорогих лотов 2023 года замыкают "История черных (Нил)" Жана-Мишеля Баскии, проданная за $67 млн, и еще одно полотно Климта, "Остров на Аттерзее", оцененное покупателем в $53,2 млн.