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Финансы 07.01.2024 13:30

Чистая прибыль страхового сектора Азербайджана за 9 мес. 2023г выросла на 67%

Чистая прибыль страхового сектора Азербайджана (включая страховые, перестраховочные и брокерские компании - ИФ) в январе-сентябре 2023 года составила 147 млн 393,5 тыс. манатов, что на 67,2% больше показателя аналогичного периода 2022 года, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" источник на финансовом рынке.

Суммарные доходы участников рынка в отчетный период увеличились по сравнению с январем-сентябрем 2022 года на 31,2% - до 939 млн 664,9 тыс. манатов.

В структуре доходов страховые взносы выросли на 28,5% - до 972 млн 633,3 тыс. манатов, отрицательные чистые страховые резервы (снижают размер доходов - ИФ) составили 200 млн 76,1 тыс. манатов против 122 млн 65,8 тыс. манатов годом ранее.

Инвестиционные доходы участников страхового рынка составили 62 млн 205,6 тыс. манатов (рост на 7,7%), доля перестраховщиков в страховых взносах – 47 млн 994,8 тыс. манатов (рост в 13,6 раза).

Расходы страхового сектора за отчетный период выросли на 26,2% - до 774 млн 114 тыс. манатов. При этом страховые выплаты составили 427 млн 863,6 тыс. манатов (рост на 32%), выплаты на перестрахование – 119 млн 652,4 тыс. манатов (рост на 14,4%), расходы на ведение дела – 196 млн 670,4 тыс. манатов (рост на 34,5%).

За 9 месяцев 2023 года страховщики выплатили налога на прибыль на сумму 18 млн 157,4 тыс. манатов (рост на 25,1%).

Х.Насирзаде

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Тэги: СТРАХОВАНИЕ, ПРИБЫЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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