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Макроэкономика 07.01.2024 13:56

Рост ненефтегазового промпроизводства в Азербайджане в 2024г составит 8,5%

Правительство Азербайджана на 2024 год прогнозирует рост ненефтегазового промышленного производства на уровне 8,5%.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве, согласно оценкам властей страны, в 2025-2027гг среднегодовые темпы ненефтегазового промышленного производства составят 9,4%.

В правительстве подчеркнули, что в 2022 году рост ненефтегазового промышленного производства составил 7,1%.

На рост промпроизводства в ненефтегазовом секторе в 2024-2027гг положительно повлияют расширение производства продукции в промпарках, развитие кооперации государство - частный сектор, привлечение инвестиций в эту сферу и др. мероприятия.

Р.Ахмедов

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Тэги: ПРОМПРОИЗВОДСТВО, НЕНЕФТЕГАЗОВОЕ, ДИНАМИКА

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