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Внешняя политика 07.01.2024 14:14

Алиев назначил министра экологии Азербайджана президентом COP29

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил министра экологии и природных ресурсов страны Мухтара Бабаева президентом 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), 19-ой сессии встречи партнеров Киотского протокола, 6-ой сессии встречи партнеров Парижского соглашения о климате.

Текст соответствующего распоряжения опубликован в воскресенье на сайте главы государства.

Как сообщалось ранее, COP29 пройдет в Азербайджане в ноябре 2024 года.

Согласно распоряжению, Бабаев также наделен полномочиями сформировать команду представителей, ответственных за проведение подготовительной работы и осуществление председательствования на этих мероприятиях.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, БАБАЕВ, COP29, НАЗНАЧЕНИЕ

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