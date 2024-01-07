Алиев назначил министра экологии Азербайджана президентом COP29

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил министра экологии и природных ресурсов страны Мухтара Бабаева президентом 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), 19-ой сессии встречи партнеров Киотского протокола, 6-ой сессии встречи партнеров Парижского соглашения о климате. Текст соответствующего распоряжения опубликован в воскресенье на сайте главы государства. Как сообщалось ранее, COP29 пройдет в Азербайджане в ноябре 2024 года. Согласно распоряжению, Бабаев также наделен полномочиями сформировать команду представителей, ответственных за проведение подготовительной работы и осуществление председательствования на этих мероприятиях. Б.Рустамбеков

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