Бакинский аэропорт в праздничные дни обслужил около 160 тыс. пассажиров

Международный аэропорт Гейдар Алиев за последние 10 дней обслужил около 160 тыс. пассажиров, что на 34,7% выше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении воздушной гавани.
По данным аэропорта, за период с 29 декабря 2023 года по 7 января 2024 года наиболее загруженным днем стал 30 декабря. В этот день бакинский аэропорт обслужил 21,596 тыс. пассажиров, авиакомпаниями было выполнено 167 рейсов.
Из Международного аэропорта Гейдар Алиев в целом в праздничные дни 35 авиакомпаний осуществляли полеты по 72 направлениям. Самыми популярными направлениями стали Стамбул, Нахчиван, Москва, Тбилиси, Дубай, Абу-Даби, Шарджа, Анкара, Санкт-Петербург, Доха.
Н.Аббасова
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