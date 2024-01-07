Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8602 RUR   0.0187 GBR   2.1623 TRY   0.0571

Цена на нефть

05.01 $/bbl +/- WTI 73.81 +1.62 Brent 78.76 +1.17

Финансы 07.01.2024 15:15

Махмудзаде, Мамедов и Меликова назначены гендиректорами ЦБ Азербайджана

Шахин Махмудзаде, Рашад Мамедов и Рена Меликова назначены генеральными директорами Центробанка Азербайджана.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан», в пресс-службе ЦБА, Махмудзаде, Мамедов и Меликова назначены гендиректорами 7 января 2024 года.

Махмудзаде с июля 2023 года по январь 2024 года занимал должность советника председателя Центробанка.

Мамедов с ноября 2023 года по январь 2024 года занимал должность советника председателя Центробанка.

Меликова работает в системе Центробанка с 1993 года, с марта 2000 года возглавляла Юридический департамент ЦБА.

Таким образом, общее число гендиректоров в ЦБ увеличилось до 11.

Р.Ахмедова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЦЕНТРОБАНК, ГЕНДИРЕКТОР, НАЗНАЧЕНИЕ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az