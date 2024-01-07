Махмудзаде, Мамедов и Меликова назначены гендиректорами ЦБ Азербайджана

Шахин Махмудзаде, Рашад Мамедов и Рена Меликова назначены генеральными директорами Центробанка Азербайджана.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан», в пресс-службе ЦБА, Махмудзаде, Мамедов и Меликова назначены гендиректорами 7 января 2024 года.

Махмудзаде с июля 2023 года по январь 2024 года занимал должность советника председателя Центробанка.

Мамедов с ноября 2023 года по январь 2024 года занимал должность советника председателя Центробанка.

Меликова работает в системе Центробанка с 1993 года, с марта 2000 года возглавляла Юридический департамент ЦБА.

Таким образом, общее число гендиректоров в ЦБ увеличилось до 11.

Р.Ахмедова