Махмудзаде, Мамедов и Меликова назначены гендиректорами ЦБ Азербайджана

Шахин Махмудзаде, Рашад Мамедов и Рена Меликова назначены генеральными директорами Центробанка Азербайджана.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан», в пресс-службе ЦБА, Махмудзаде, Мамедов и Меликова назначены гендиректорами 7 января 2024 года.
Махмудзаде с июля 2023 года по январь 2024 года занимал должность советника председателя Центробанка.
Мамедов с ноября 2023 года по январь 2024 года занимал должность советника председателя Центробанка.
Меликова работает в системе Центробанка с 1993 года, с марта 2000 года возглавляла Юридический департамент ЦБА.
Таким образом, общее число гендиректоров в ЦБ увеличилось до 11.
Р.Ахмедова
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