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Дальнее зарубежье 07.01.2024 15:33

Глава Евросовета Мишель решил покинуть свой пост досрочно в связи с намерением избраться в Европарламент

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в интервью ряду бельгийских СМИ объявил о своем решении принять участие в выборах в Европарламент, в связи с чем он покинет свой нынешний пост раньше окончания мандата, передает RTBF.

"Я решил выставить мою кандидатуру на европейских выборах в июне 2024 года", - сказал Мишель, слова которого приводит в воскресенье телеканал.

"Я возглавлю список MR (бельгийской франкоязычной партии "Реформаторское движение" - ИФ) на европейских выборах", - добавил глава Евросовета.

Он рассчитывает выполнять функции председателя Евросовета до принесения присяги депутатами Европарламента, запланированной на 16 июля, то есть до истечения его председательского мандата.

Мишель также сообщил, что его преемник будет определен "в конце июня - начале июля".

Председателя Европейского совета избирают главы государств и правительств стран ЕС сроком на 2,5 года с возможностью однократного переизбрания. Выборы в Европейский парламент 2024 года состоятся с 6 по 9 июня. За избранием парламента последует формирование Европейской комиссии нового состава. Мандаты Европарламента и Еврокомиссии действуют 5 лет.

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Тэги: ЕС, ЕВРОСОВЕТ, ГЛАВА, ПЛАНЫ


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