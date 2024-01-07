Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает необходимым определить новые направления сотрудничества с Японией.
Такое мнение Алиев высказал в воскресенье, принимая верительные грамоты нового посла Японии в Баку Кацуи Ватанабэ.
«Президент подчеркнул, что дружественные отношения между Азербайджаном и Японией существуют более 30 лет и отметил, что сотрудничество охватывает различные сферы и по всем направлениям достигнуты хорошие результаты», - отмечается в информации на сайте главы государства.
Алиев также указал на наличие хороших возможностей для дальнейшего расширения сотрудничества в ближайшие годы между Баку и Токио, отметил необходимость определения новых направлений сотрудничества в дополнение к традиционным сферам.
В свою очередь, Ватанабэ поздравил Алиева с тем, что в 2024 году Конференция COP29 пройдет в Азербайджане.
Глава государства выразил благодарность за поздравления и отметил, что переход к зеленой экономике и развитие высоких технологий являются одними из приоритетных направлений Азербайджана и отметил, что Баку готов к совместному сотрудничеству с Японией в рамках COP29.
Посол отметил, что Япония придает большое значение построению зеленого общества и развитию на основе высоких технологий, и существуют большие возможности для сотрудничества между Баку и Токио в этой сфере.
Б.Рустамбеков
Страховщики в Азербайджане за 9 мес. увеличили число заключенных договоров почти на 30%
Ненефтегазовый экспорт Азербайджана в 2027г увеличится до $5,3 млрд
Махмудзаде, Мамедов и Меликова назначены гендиректорами ЦБ Азербайджана
Продажи билетов на концерты мировых звезд подскочили на 46% в 2023 г., до $9,17 млрд
ИТОГИ ГОДА: Продажи предметов искусства на аукционах в 2023г упали на четверть, до $5,7 млрд
Бакинский филиал Сеченовского университета потратит около 1,5 млн манатов на закупку симуляционного оборудования и расходных материалов
Центр планирования Азербайджана направит около 2 млн манатов на концептуальный генплан и архитектурный стиль г.Ордубад
ГААД получит 1 млн манатов на капремонт автодороги в Шабранском районе
Центр планирования Азербайджана направит свыше 2,1 млн манатов на генплан и архитектурный стиль города Шахбуз
Премьер Баварии призвал власти ФРГ поставить Украине ракеты Taurus
Глава Евросовета в будущем намерен посвятить себя развитию и укреплению ЕС - источник
Израиль нанес более сотни ударов на юге сектора Газа, а также по объектам "Хезболлы" в Ливане
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Завершились тренинги, проводимые японской компанией в Бакинской высшей школе нефти
Совершайте благотворительные выплаты через приложение Yelo
В Бакинской высшей школе нефти прошел тренинг на тему «Цели устойчивого развития»
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы