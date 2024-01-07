Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает необходимым определить новые направления сотрудничества с Японией.

Такое мнение Алиев высказал в воскресенье, принимая верительные грамоты нового посла Японии в Баку Кацуи Ватанабэ.

«Президент подчеркнул, что дружественные отношения между Азербайджаном и Японией существуют более 30 лет и отметил, что сотрудничество охватывает различные сферы и по всем направлениям достигнуты хорошие результаты», - отмечается в информации на сайте главы государства.

Алиев также указал на наличие хороших возможностей для дальнейшего расширения сотрудничества в ближайшие годы между Баку и Токио, отметил необходимость определения новых направлений сотрудничества в дополнение к традиционным сферам.

В свою очередь, Ватанабэ поздравил Алиева с тем, что в 2024 году Конференция COP29 пройдет в Азербайджане.

Глава государства выразил благодарность за поздравления и отметил, что переход к зеленой экономике и развитие высоких технологий являются одними из приоритетных направлений Азербайджана и отметил, что Баку готов к совместному сотрудничеству с Японией в рамках COP29.

Посол отметил, что Япония придает большое значение построению зеленого общества и развитию на основе высоких технологий, и существуют большие возможности для сотрудничества между Баку и Токио в этой сфере.

Б.Рустамбеков