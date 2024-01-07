Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8602 RUR   0.0187 GBR   2.1623 TRY   0.0571

Цена на нефть

05.01 $/bbl +/- WTI 73.81 +1.62 Brent 78.76 +1.17

Внешняя политика 07.01.2024 17:03

Алиев считает необходимым определить новые направления сотрудничества с Японией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает необходимым определить новые направления сотрудничества с Японией.

Такое мнение Алиев высказал в воскресенье, принимая верительные грамоты нового посла Японии в Баку Кацуи Ватанабэ.

«Президент подчеркнул, что дружественные отношения между Азербайджаном и Японией существуют более 30 лет и отметил, что сотрудничество охватывает различные сферы и по всем направлениям достигнуты хорошие результаты», - отмечается в информации на сайте главы государства.

Алиев также указал на наличие хороших возможностей для дальнейшего расширения сотрудничества в ближайшие годы между Баку и Токио, отметил необходимость определения новых направлений сотрудничества в дополнение к традиционным сферам.

В свою очередь, Ватанабэ поздравил Алиева с тем, что в 2024 году Конференция COP29 пройдет в Азербайджане.

Глава государства выразил благодарность за поздравления и отметил, что переход к зеленой экономике и развитие высоких технологий являются одними из приоритетных направлений Азербайджана и отметил, что Баку готов к совместному сотрудничеству с Японией в рамках COP29.

Посол отметил, что Япония придает большое значение построению зеленого общества и развитию на основе высоких технологий, и существуют большие возможности для сотрудничества между Баку и Токио в этой сфере.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, ЯПОНИЯ, ПОСОЛ


Похожие новости


Алиев рассчитывает на углубление сотрудничества Баку и Токио Алиев рассчитывает совместно с Суги укреплять взаимное сотрудничество между Азербайджаном и Японией Президент Азербайджана выразил соболезнование японскому премьеру Токио заинтересован в открытии прямого авиасообщения с Азербайджаном – глава МИД Японии Президент Алиев принял верительные грамоты нового посла Японии Президент Алиев принял госминистра Японии по экономике, торговле и промышленности

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az