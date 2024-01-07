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Внешняя политика 07.01.2024 17:09

Алиев обсудил с послом Люксембурга сотрудничество в банковской, финансовой и транспортной сферах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и новый посол Люксембурга в Баку Ален де Мюйзер обсудили в воскресенье возможности сотрудничества стран в финансово-банковской сфере и транспорте.

Ален де Мюйзер вручил верительные грамоты президенту Алиеву.

«В ходе беседы состоялся обмен мнениями о возможностях сотрудничества между нашими странами в банковской, финансовой, транспортной и других сферах», - говорится в информации, размещенной на сайте главы государства.

Де Мюйзер выразил удовлетворение тем, что является первым аккредитованным послом Люксембурга в Азербайджане, и отметил, что это назначение и его деятельность в качестве посла послужат развитию двусторонних политических и экономических связей и расширению контактов.

Алиев расценил аккредитацию посла Люксембурга в Азербайджане как хороший показатель двусторонних отношений.

Глава государства отметил важность отношений между Азербайджаном и Люксембургом и с точки зрения сотрудничества с Евросоюзом. Президент Азербайджана заявил о необходимости активизации усилий для развития сотрудничества. Выразив надежду, что посол внесет свой вклад в дело развития двусторонних связей, Алиев пожелал ему успехов в работе.

В свою очередь, де Мюйзер заявил, что Люксембург обладает богатым опытом в сферах высоких и космических технологий, перехода к «зеленой» энергетике, и отметил, что существуют большие возможности для сотрудничества и в этих областях. Он заявил об успешном сотрудничестве между Азербайджаном и люксембургской «Cargolux».

«В ходе беседы была отмечена важность увеличения взаимного информирования и наращивания экономических контактов между двумя странами», - говорится также в информации.

Р.Керимов

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Тэги: АЛИЕВ, ЛЮКСЕМБУРГ, ПОСОЛ

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