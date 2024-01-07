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Финансы 07.01.2024 22:27

Страховщики в Азербайджане за 9 мес. увеличили число заключенных договоров почти на 30%

Страховщики в Азербайджане за январь-сентябрь 2023 года заключили 3 млн 522,02 тыс. страховых договоров, что на 28,8% больше, чем за три квартала 2022 года, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник на страховом рынке.

Большая часть страховых договоров заключена по добровольным видам страхования, на долю которых пришлось 54,7% общего портфеля или 1 млн 926,177 тыс. единиц (рост на 37,7 по сравнению с январем-сентябрем 2022 года – ИФ).

При этом по страхованию жизни заключено 965,343 тыс. договоров (рост на 6,5%), по страхованию иному, чем жизнь – 960,834 тыс. (рост в 2 раза), включая страхование имущества – 513,273 тыс. (рост в 2,2 раза).

Число договоров по обязательным видам страхования увеличилось в отчетный период на 19,4% - до 1 млн 595,843 тыс. При этом по ОСАГО заключено 1 млн 296,81 тыс. договоров (рост на 14,4%).

Суммарные премии страховщиков и перестраховщиков в Азербайджане по итогам января-сентября составили 972 млн 633,3 тыс. манатов (+28,5%). Премии по добровольным видам страхования составили 715 млн 611,5 тыс. манатов (+24,6%), по обязательным – 257 млн 21,8 тыс. манатов (+40,8%).

За январь-сентябрь 2023 года выплаты на возмещение по страховым случаям составили 427 млн 863,6 тыс. манатов (+32%). Выплаты по добровольным видам страхования составили 345 млн 251,1 тыс. манатов (+36,9%), по обязательным – 82 млн 612,5 тыс. манатов (+114,8%).

Х.Насирзаде

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Тэги: СТРАХОВАНИЕ, ДОГОВОРА, ПРЕМИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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