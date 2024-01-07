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Дальнее зарубежье 07.01.2024 18:11

ЕС приветствовал взаимное признание Сербией и Косово регистрационных номеров автомобилей

Европейский союз приветствует решения Косово и Сербии официально признать автомобильные номерные знаки друг друга, заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

"Это решение является позитивным шагом в реализации соглашения о пути к нормализации, а также прошлых обязательств по диалогу (Белграда и Приштины при посредничестве ЕС - ИФ), касающихся свободы передвижения", - говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза, опубликованном в воскресенье в Брюсселе.

По словам Борреля, "это демонстрирует, что достижение прогресса в нормализации отношений между Косово и Сербией возможно", и подчеркивает важность продолжения работы в рамках диалога.

"Это также представляет собой шаг в правильном направлении к лучшей региональной и европейской интеграции Западных Балкан, что в итоге принесет пользу гражданам региона", - отметил глава европейской дипломатии.

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Тэги: ЕВРОСОЮЗ, СЕРБИЯ, КОСОВО, АВТО/НОМЕРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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