ЕС приветствовал взаимное признание Сербией и Косово регистрационных номеров автомобилей

Европейский союз приветствует решения Косово и Сербии официально признать автомобильные номерные знаки друг друга, заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.
"Это решение является позитивным шагом в реализации соглашения о пути к нормализации, а также прошлых обязательств по диалогу (Белграда и Приштины при посредничестве ЕС - ИФ), касающихся свободы передвижения", - говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза, опубликованном в воскресенье в Брюсселе.
По словам Борреля, "это демонстрирует, что достижение прогресса в нормализации отношений между Косово и Сербией возможно", и подчеркивает важность продолжения работы в рамках диалога.
"Это также представляет собой шаг в правильном направлении к лучшей региональной и европейской интеграции Западных Балкан, что в итоге принесет пользу гражданам региона", - отметил глава европейской дипломатии.
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