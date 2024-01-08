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Финансы 08.01.2024 23:45

Германия увеличила экспорт в Россию в ноябре на 12,8%, сократила импорт из РФ на 14%

Германия увеличила экспорт в Россию в ноябре на 12,8% по сравнению с октябрем - до 700 млн евро, говорится в отчете Федерального статистического управления ФРГ (Destatis).

Импорт из РФ в позапрошлом месяце уменьшился на 14%, до 200 млн евро.

Ноябрьский экспорт в Россию был на 38,3% ниже, чем годом ранее, импорт - на 88,4%.

В январе-ноябре объем германского экспорта в РФ сократился на 40,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 8,3 млрд евро, импорт упал на 90%, до 3,5 млрд евро.

Совокупный объем германского экспорта с поправкой на календарные и сезонные факторы в ноябре увеличился на 3,7% относительно предыдущего месяца - до 131,2 млрд евро. Объем импорта повысился на 1,9%, до 110,8 млрд евро.

Экспорт германских товаров в страны Евросоюза вырос на 5,4% относительно октября, а поставки в государства, не входящие в ЕС, увеличились на 1,8%. Экспорт в США сократился на 1,4%, в Китай - увеличился на 3,1%, в Великобританию - на 15,2%.

Импорт из государств ЕС в ноябре повысился на 2,8%, из стран за пределами ЕС - на 0,8%. Импорт из Китая увеличился на 3,1%, из США - на 3%, из Британии - на 6,3%.

Профицит баланса внешней торговли Германии в ноябре составил 20,4 млрд евро по сравнению с 17,7 млрд евро месяцем ранее.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ВНЕШТОРГ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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