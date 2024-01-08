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ТЭК 08.01.2024 13:00

Власти Азербайджана планируют до 2040г строительство на Абшероне 4 ВИЭ-станций общей мощностью 1,2 ГВт

Правительство Азербайджана планирует до 2040 года реализовать на Абшеронском полуострове проекты строительства четырех электростанций в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан" такие планы отражены в Генплане города Баку до 2040 года, утвержденном кабинетом министров Азербайджана 30 декабря 2023 года.

Согласно генплану, до 2040 года в субцентрах Алят, Локбатан, Сабунчи и Мярдякан на территории общей площадью 2650 га планируется строительство одной ветряной (ВЭС) и трех солнечных электростанций (СЭС) установленной мощностью 1200 МВт. При этом, мощность СЭС составит 400, 200 и 100 МВт соответственно, ВЭС – 500 МВт.

В перспективе, т.е. после 2040 года, для развития энергохозяйства в сфере ВИЭ на этих территориях, предусмотрено выделение дополнительно 3313 га земли.

Также согласно Генплану, на месте загрязненных земель предусматривается поэтапная «Рамочная регенерация» дополнительных 676 га временных электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии.

В частности, в регенерацию включены проект строительства плавучей солнечной электростанция на озере Беюкшор мощностью 300 кВт и проект Природного геологического парка «Гырмаки» площадью 202 га. В этом парке будет возможным производство солнечной и ветровой энергии, а также проектирование углеродно-нейтральной системы.

Согласно Генплану, до 2040 года включительно, на реализацию ВИЭ-проектов будут направлены капвложения, минимум, в размере около 4,3 млрд манатов ($2,5 млрд по текущему курсу).

Н.Аббасова

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Тэги: ВИЭ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ПЛАНЫ

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