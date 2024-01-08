Власти Азербайджана рассчитывают привлечь не менее 3 млн манатов инвестиций в Bakı Alüminium Profil

Госслужба по имущественным вопросам при министерстве экономики Азербайджана выставила на инвестиционный конкурс госдолю в капитале ООО «Bakı Alüminium Profil», включающую 85% акций и часть акций, оставшуюся от льготной продажи ценных бумаг трудовому коллективу.
В целом, на продажу выставляется 55,347 тыс. акций общим номиналом 5 млн 534,7 тыс. манатов или 100 манат за акцию. Предприятие имеет обязательства на сумму 3 млн 121,538 тыс. манатов.
Согласно условиям инвестконкурса, стоимость инвестиционной программы по предприятию должна составлять не менее 3 млн манатов. Инвестиционная программа, подготовленная участниками конкурсами, должна быть направлена на создание новых рабочих мест и включать предложения по применению новых технологий в производстве, расширению ассортимента выпускаемой продукции.
Для участия в конкурсе приглашаются местные и иностранные инвесторы.
Победитель конкурса должен перечислить в госбюджет не менее 2,8 млн манатов.
Договор о купле-продаже акций с победителем конкурса планируется подписать не позднее 30 дней с момента утверждения результатов конкурса. После подписания договора победитель конкурса должен в течение 30 дней перечислить в госбюджет средства за акции, предусмотренные в конкурсном предложении.
Прием предложений по конкурсу будет проводиться до 31 января 2024 года. Оценка предложений состоится 1 февраля в 15:00.
ООО «Bakı Alüminium Profil» расположено в Сабунчинском районе города Баку, в поселке Балаханы. Основная деятельность предприятия - производство окон, дверей и фасадных систем. Уставный капитал предприятия равен 5 млн 534,7 тыс. манатов, количество выпущенных акций - 55,347 тыс. Численность сотрудников – 5 человек.
Б.Рустамбеков
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