Honda может построить завод по выпуску электромобилей в Канаде стоимостью $14 млрд

Японский автопроизводитель Honda Motor Co. рассматривает возможность строительства предприятия по выпуску электромобилей в Канаде, сообщает газета Nikkei.
Инвестиции в проект могут достигнуть 2 трлн иен ($14 млрд).
Honda рассматривает несколько площадок для строительства завода, в том числе, участок рядом с действующим предприятием компании в провинции Онтарио. Проект может включать создание мощностей для выпуска электромобильных аккумуляторов, отмечает Nikkei.
Автопроизводитель намерен принять решение относительно площадки для строительства канадского завода к концу 2024 года. Предполагается, что предприятие заработает в начале 2028 года.
Honda готовится начать выпуск электромобилей и аккумуляторов в американском штате Огайо в 2026 году, и канадский завод станет вторым по величине предприятием японской компании в Северной Америке.
На долю этого региона приходится порядка 40% всех продаж Honda.
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