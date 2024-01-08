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Транспорт и связь 08.01.2024 23:05

Honda может построить завод по выпуску электромобилей в Канаде стоимостью $14 млрд

Японский автопроизводитель Honda Motor Co. рассматривает возможность строительства предприятия по выпуску электромобилей в Канаде, сообщает газета Nikkei.

Инвестиции в проект могут достигнуть 2 трлн иен ($14 млрд).

Honda рассматривает несколько площадок для строительства завода, в том числе, участок рядом с действующим предприятием компании в провинции Онтарио. Проект может включать создание мощностей для выпуска электромобильных аккумуляторов, отмечает Nikkei.

Автопроизводитель намерен принять решение относительно площадки для строительства канадского завода к концу 2024 года. Предполагается, что предприятие заработает в начале 2028 года.

Honda готовится начать выпуск электромобилей и аккумуляторов в американском штате Огайо в 2026 году, и канадский завод станет вторым по величине предприятием японской компании в Северной Америке.

На долю этого региона приходится порядка 40% всех продаж Honda.

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Тэги: КАНАДА, HONDA, ЗАВОД, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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