Боно и Григорян обсудили ход мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном

Старший советник Госдепа США по переговорам на Кавказе Луи Боно находится с визитом в Армении. Как сообщают армянские СМИ, Боно 8 января провел в Ереване встречу с секретарем Совбеза Армении Арменом Григоряном. Стороны обсудили процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений, мирные переговоры и реализацию достигнутых договоренностей. Отдел новостей

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