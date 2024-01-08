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Регион 08.01.2024 15:23

Боно и Григорян обсудили ход мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном

Старший советник Госдепа США по переговорам на Кавказе Луи Боно находится с визитом в Армении.

Как сообщают армянские СМИ, Боно 8 января провел в Ереване встречу с секретарем Совбеза Армении Арменом Григоряном.

Стороны обсудили процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений, мирные переговоры и реализацию достигнутых договоренностей.

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Тэги: БОНО, ГРИГОРЯН, ВСТРЕЧА

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