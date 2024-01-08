Боно и Григорян обсудили ход мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном

Старший советник Госдепа США по переговорам на Кавказе Луи Боно находится с визитом в Армении.
Как сообщают армянские СМИ, Боно 8 января провел в Ереване встречу с секретарем Совбеза Армении Арменом Григоряном.
Стороны обсудили процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений, мирные переговоры и реализацию достигнутых договоренностей.
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