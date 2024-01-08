Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8587 RUR   0.0186 GBR   2.1593 TRY   0.0571

Цена на нефть

05.01 $/bbl +/- WTI 73.81 +1.62 Brent 78.76 +1.17

Дальнее зарубежье 08.01.2024 21:28

Швеция может отправить в Латвию свой батальон после вступления в НАТО

Швеция намерена направить в Латвию в составе боевых групп НАТО батальон, заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс со ссылкой на слова шведского премьер-министра Ульфа Кристерссона.

"Мы удовлетворены этим решением, которое наряду с предстоящим принятием Швеции в НАТО станет важным вкладом в укрепление региональной безопасности и обороны Латвии", - сказал Спрудс, который принимает участие в конференции "Общество и оборона" в Швеции.

Министерство обороны Латвии сообщило, что Швеция заявила о намерении включиться в боевую группу расширенного присутствия НАТО в Латвии путем размещения на территории страны батальона после вступления Швеции в НАТО.

Кристерссон объявил об этом на конференции, подчеркнув, что это является частью обязательства Швеции по укреплению оборонного и сдерживающего потенциала НАТО.

Многонациональную боевую группу в Латвии возглавляет Канада, ее составляют более 1700 военнослужащих из 11 стран: Албании, Чехии, Италии, Исландии, Канады, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Испании и Северной Македонии.

В соответствии с принятыми 29 июня прошлого года на саммите НАТО в Мадриде решениями министры обороны Латвии и Канады подписали декларацию об укреплении и дальнейшем расширении боевой группы расширенного присутствия альянса до уровня бригады. Планируется, что бригада достигнет своей полной боеготовности к 2026 году.

Швеция подала заявку на членство в альянсе вместе с Финляндией после начала боевых действий на Украине. Финляндия вступила в альянс в апреле 2023 года.

Парламент Турции проголосует за принятие Швеции в НАТО предположительно в середине января.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЛАТВИЯ, ШВЕЦИЯ, ВОЙСКА

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az