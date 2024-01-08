Швеция может отправить в Латвию свой батальон после вступления в НАТО

Швеция намерена направить в Латвию в составе боевых групп НАТО батальон, заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс со ссылкой на слова шведского премьер-министра Ульфа Кристерссона.
"Мы удовлетворены этим решением, которое наряду с предстоящим принятием Швеции в НАТО станет важным вкладом в укрепление региональной безопасности и обороны Латвии", - сказал Спрудс, который принимает участие в конференции "Общество и оборона" в Швеции.
Министерство обороны Латвии сообщило, что Швеция заявила о намерении включиться в боевую группу расширенного присутствия НАТО в Латвии путем размещения на территории страны батальона после вступления Швеции в НАТО.
Кристерссон объявил об этом на конференции, подчеркнув, что это является частью обязательства Швеции по укреплению оборонного и сдерживающего потенциала НАТО.
Многонациональную боевую группу в Латвии возглавляет Канада, ее составляют более 1700 военнослужащих из 11 стран: Албании, Чехии, Италии, Исландии, Канады, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Испании и Северной Македонии.
В соответствии с принятыми 29 июня прошлого года на саммите НАТО в Мадриде решениями министры обороны Латвии и Канады подписали декларацию об укреплении и дальнейшем расширении боевой группы расширенного присутствия альянса до уровня бригады. Планируется, что бригада достигнет своей полной боеготовности к 2026 году.
Швеция подала заявку на членство в альянсе вместе с Финляндией после начала боевых действий на Украине. Финляндия вступила в альянс в апреле 2023 года.
Парламент Турции проголосует за принятие Швеции в НАТО предположительно в середине января.
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