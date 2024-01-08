У Армении больше нет ожиданий от ОДКБ

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что у Еревана "больше нет каких-либо ожиданий" от Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"У нас больше нет каких-либо ожиданий от ОДКБ", - сказал Григорян в эфире Общественного телевидения Армении.

По его словам, "с течением времени мы поняли, что (..) мы не можем иметь никаких ожиданий от ОДКБ".