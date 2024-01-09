Протесты фермеров в ФРГ могут привести к отставке правительства Шольца

Резкий рост недовольства немецких фермеров и протестные акции ведут к серьезным экономическим и политическим изменениям в Германии, считает немецкий политический аналитик Александр Рар.
"Правительство Шольца (канцлер ФРГ Олаф Шольц - ИФ) будет применять тактику кнута и пряника: дальше урезать финансирование, где масштаб протестов меньше, и, напротив, продолжать финансовые потоки там, где их крайне опасно останавливать. Кабинет министров, действительно, может слететь в этом году если немецкая экономика остановится. К власти придут консерваторы из ХДС/ХСС, но и им придется идти на резкие сокращения бюджетов", - сказал Рар во вторник "Интерфаксу".
Политолог считает, что Германии грозит всеобщая забастовка. "Широкие слои немецкого общества понимают, что их жизнь меняется в худшую сторону. Правящие элиты обвиняют протестующих в правом экстремизме, но понимают, что запугивать людей уже поздно", - добавил Рар.
По мнению эксперта, развитие ситуации в Германии дает основание ожидать усиление позиций политических партий, выступающих за отмену антироссийских санкций и прекращение военной помощи Киеву.
"Ухудшение благосостояния немцев в последние годы ввиду множества кризисов приводит к резкому росту недовольства населения. Это обязательно скажется на предстоящих в наступившем году выборах в Европарламент и на выборах в трех землях в Восточной Германии, где шансы "Альтернативы для Германии" и новой партии во главе с левым политиком Сарой Вагенкнехт с каждым часом растут", - отмечает аналитик.
Накануне фермеры вышли на акции протеста против планов правительства урезать субсидии на топливо.
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