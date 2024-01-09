Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8625 RUR   0.0186 GBR   2.1672 TRY   0.0568

Цена на нефть

08.01 $/bbl +/- WTI 70.77 -3.04 Brent 76.12 -2.64

Инфраструктура и тендеры 09.01.2024 15:37

Azerkosmos отбирает страховщика спутника Azerspace-1

Космическое агентство Азербайджана (Azerkosmos) объявило тендер на страхование спутника «Azerspace-1» на орбите.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно тендерному объявлению услуги по страхованию спутника должны быть рассчитаны на один год – с февраля 2024 года по февраль 2025 года.

При этом стоимость Azerspace-1 оценивается в $66,5 млн.

Прием предложений по тендеру будет осуществляться до 6 февраля 2024 года (17:00), вскрытие тендерных предложений состоится 7 февраля в 17:00.

Госпошлина за участие в тендере составляет 1 тыс. манат.

Спутник "Azerspace-1" был запущен 9 февраля 2013 года с космодрома Куру (на северо-востоке Южной Америки, во французской Гвиане - ИФ).

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: СПУТНИК, СТРАХОВАНИЕ, ТЕНДЕР


Похожие новости


Azerkosmos отбирает страховщика спутника Azerspace-2 Azerkosmos отобрал страховщика спутника Azerspace-1 Azerkosmos выбрал страховщика спутника Azersky Azerkosmos отбирает страховщика спутника Azerspace-1 Azerkosmos отбирает страховщика спутника Azersky Azerkosmos определилось со страховщиком спутника Azerspace-2 Azerkosmos отбирает страховщика спутника Azerspace-2 Azerkosmos заключил договор по страхованию ответственности спутника Azerspace-1

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az