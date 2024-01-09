Azerkosmos отбирает страховщика спутника Azerspace-1

Космическое агентство Азербайджана (Azerkosmos) объявило тендер на страхование спутника «Azerspace-1» на орбите.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно тендерному объявлению услуги по страхованию спутника должны быть рассчитаны на один год – с февраля 2024 года по февраль 2025 года.

При этом стоимость Azerspace-1 оценивается в $66,5 млн.

Прием предложений по тендеру будет осуществляться до 6 февраля 2024 года (17:00), вскрытие тендерных предложений состоится 7 февраля в 17:00.

Госпошлина за участие в тендере составляет 1 тыс. манат.

Спутник "Azerspace-1" был запущен 9 февраля 2013 года с космодрома Куру (на северо-востоке Южной Америки, во французской Гвиане - ИФ).

Н.Аббасова