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Транспорт и связь 10.01.2024 03:17

Инвестиции в развитие аэропортов Литвы в 2025-52гг планируются в 250 млн евро

Оператор аэропортов Литвы - компания Lietuvos oro uostai (LTOU) планирует с 2025 по 2052 годы, после завершения реализуемых в настоящее время проектов, инвестировать в развитие аэропортов еще около 250 млн евро, говорится в сообщении компании.

После завершения строительства терминала вылета Вильнюсского аэропорта в реконструкцию существующих терминалов и строительство новых планируется вложить около 180 млн евро. В Каунасский аэропорт после завершения строительства терминала, которое начинается в этом году, инвестиции, по предварительным расчетам, могут составить около 50 млн евро, в аэропорт Паланги - 20 млн евро.

LTOU во вторник представила план долгосрочного развития аэропортов страны. Он был разработан компанией NACO (управляется голландской Royal HaskoningDHV). Консультанты NACO провели аналогичные исследования для аэропортов Женевы, Хельсинки, Франкфурта, Амстердама, Абу-Даби, Бангкока и других.

Генеральный директор LTOU Симонас Барткус заявил

, что всего в будущем планируется обслуживать около 17 млн пассажиров в год, в том числе Вильнюсский аэропорт должен обслуживать до 13 млн человек.

По его словам, к 2027 году в аэропорту Вильнюса планируется построить новый терминал прибытия, к 2028 году - отремонтировать существующее здание терминала, создав коммерческие помещения, а к 2030 году - построить подземную станцию железнодорожной ветки с европейским стандартом колеи. "В рамках этого проекта мы работали с проектировщиками Rail Baltica, в рамках развития аэропортов предусмотрено и удобное подземное соединение Rail Baltica с аэропортом, чтобы после прибытия можно было подняться в аэропорт прямо со станции", - сообщил Барткус на пресс-конференции во вторник.

К 2040 году планируется построить еще два терминала: для шенгенских и нешенгенских путешественников. По словам Барткауса, LTOU планирует финансировать проекты за счет собственных средств.

"При планировании общего развития аэропортов учитывались и источники инвестиций - большая часть этих вложений самоокупаемые, мы могли бы обойтись собственными средствами", - утверждает Барткус.

В Литве действуют три международных аэропорта - в Вильнюсе, Каунасе и Паланге, которыми управляет Lietuvos oro uostai.

Как сообщалось, аэропорты Литвы в 2023 году обслужили более 6 млн пассажиров, что на 12% превысило показатель 2022 года. Аэропорты страны также обработали более 20 тыс. тонн грузов - на 5,8% меньше, чем год назад.

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Тэги: ЛИТВА, АЭРОПОРТЫ, ИНВЕСТИЦИИ, ПЛАНЫ

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