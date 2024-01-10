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Бизнес и законодательство 10.01.2024 04:14

ЕК изучает возможность проверки инвестиций Microsoft в OpenAI

Европейская комиссия (ЕК) изучает вопрос о возможности проверки инвестиций американской Microsoft Corp. в размере до $13 млрд в компанию OpenAI, разработавшую на основе искусственного интеллекта (ИИ) чат-бот ChatGPT, говорится в пресс-релизе регулятора.

"Европейская комиссия проверяет, могут ли инвестиции Microsoft в OpenAI подлежать рассмотрению в соответствии с положением ЕС о сделках по слиянию (EU Merger Regulation)", - отмечается в пресс-релизе.

Вложения Microsoft уже изучают антимонопольные регуляторы США и Великобритании, пишет Financial Times. Акции компании дешевеют на 0,4% на предварительных торгах во вторник.

По данным ЕК, венчурные инвестиции в ИИ в Евросоюзе в 2023 году оцениваются более чем в 7,2 млрд евро.

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Тэги: МИР, ТЕХНОЛОГИИ, КОМПАНИИ, ПРОВЕРКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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