ВБ подтвердил оценку роста ВВП Азербайджана на 2024-2025гг

Всемирный банк (ВБ) рост ВВП Азербайджана на 2024 год прогнозирует на уровне 2,4%, на 2025 год – 2,5%.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» такие прогнозы приводятся в январском докладе ВБ "Global Economic Prospects".
При этом данные прогнозы совпадают с оценкой ВБ по экономике Азербайджана, сделанные в октябре 2023 года.
Согласно прогнозам ВБ, в 2023 году рост ВВП Азербайджана составил 1,5%.
Касаясь экономических перспектив Южного Кавказа, ВБ отмечает, что среднегодовой рост в регионе в 2024-2025гг составит 3,3%. «Хотя ожидается дальнейшее сокращение странами региона притока денежных переводов из России, но реэкспорт и туризм будут продолжать поддерживать экономическую активность стран Южного Кавказа. Однако, долгосрочному росту, по-прежнему, будут препятствовать сырьевая зависимость, слабость транспортных связей и логистики, а также возможная продолжающаяся геополитическая напряженность между Арменией и Азербайджаном», - указывает ВБ.
Согласно оценкам банка, рост ВВП Грузии в 2024-2025гг составит 4,8% и 4,5% соответственно (в 2023г – 6,5%), Армении – 4,7% и 4,5% (в 2023г – 7,1%).
Таким образом, по прогнозам ВБ из трех стран Южного Кавказа только в Азербайджане в 2024-2025гг будет наблюдаться ускорение темпов экономического роста.
Министерство экономики Азербайджана рост ВВП на 2024 год прогнозирует на уровне 2,4%, на 2025г – 2,9%.
А.Азизов
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