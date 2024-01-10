Манат подорожал к евро и лире, подешевел к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 10 января сохранил на уровне 1.7 маната/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 10 января ЦБА установил на уровне 1.8584 маната/1EUR (9 января - 1.8625 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 10 января установил на уровне 0.0189 маната/1RUB (9 января - 0.0186 маната/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 10 января ЦБА установил на уровне 0.0567 маната/1TRY (9 января - 0.0568 маната/1TRY).

Х.Насирзаде