ОАЭ запретили движение в своих водах судам под флагом Камеруна

ОАЭ запретили движение в своих территориальных водах судам, ходящим под флагом Камеруна.

Этот шаг дистанцирует ОАЭ от рискованного флота, использующегося для транспортировки подсанкционной нефти, отмечает агентство Bloomberg.

Флаг Камеруна был добавлен в список запрещенных, в связи с чем морские компании и судовые агенты не смогут предоставлять услуги танкерам, зарегистрированным в этой стране, говорится в директиве министерства энергетики и инфраструктуры ОАЭ, опубликованной на сайте порта Фуджейры.

Запрет не распространяется на суда, одобренные международными органами.

Камерун никогда не входил в число популярных у судовладельцев юрисдикций, таких как Панама или Маршалловы острова, востребованным флаг этого африканского государства стал в условиях санкционных ограничений на мировом нефтяном рынке, отмечает Bloomberg.

Как утверждает агентство, 11 танкеров под флагом Камеруна за последние 12 месяцев заходили в российские порты.