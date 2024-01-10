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Дальнее зарубежье 10.01.2024 22:28

ОАЭ запретили движение в своих водах судам под флагом Камеруна

ОАЭ запретили движение в своих территориальных водах судам, ходящим под флагом Камеруна.

Этот шаг дистанцирует ОАЭ от рискованного флота, использующегося для транспортировки подсанкционной нефти, отмечает агентство Bloomberg.

Флаг Камеруна был добавлен в список запрещенных, в связи с чем морские компании и судовые агенты не смогут предоставлять услуги танкерам, зарегистрированным в этой стране, говорится в директиве министерства энергетики и инфраструктуры ОАЭ, опубликованной на сайте порта Фуджейры.

Запрет не распространяется на суда, одобренные международными органами.

Камерун никогда не входил в число популярных у судовладельцев юрисдикций, таких как Панама или Маршалловы острова, востребованным флаг этого африканского государства стал в условиях санкционных ограничений на мировом нефтяном рынке, отмечает Bloomberg.

Как утверждает агентство, 11 танкеров под флагом Камеруна за последние 12 месяцев заходили в российские порты.

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Тэги: ОАЭ, СУДА, ДВИЖЕНИЕ, ЗАПРЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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