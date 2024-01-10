Структура Минтруда направит 3,8 млн манатов на 5-летнюю аренду помещения

Государственная служба инспекции труда (ГСИТ) при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана направит свыше 3,8 млн манатов на аренду помещения (административного здания).
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам портала госзакупок, с этой целью с физическим лицом Улькяр Алиевой заключен соответствующий контракт.
Сумма контракта – 3 млн 828 тыс. манатов.
Согласно условиям, договор аренды помещения площадью 4,4 тыс. кв. м. рассчитан на 60 месяцев (до конца декабря 2028 года).
Б.Рустамбеков
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