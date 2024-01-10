Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8584 RUR   0.0189 GBR   2.1594 TRY   0.0567

Цена на нефть

09.01 $/bbl +/- WTI 72.24 +1.47 Brent 77.59 +1.47

Инфраструктура и тендеры 10.01.2024 14:40

Структура Минтруда направит 3,8 млн манатов на 5-летнюю аренду помещения

Государственная служба инспекции труда (ГСИТ) при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана направит свыше 3,8 млн манатов на аренду помещения (административного здания).

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам портала госзакупок, с этой целью с физическим лицом Улькяр Алиевой заключен соответствующий контракт.

Сумма контракта – 3 млн 828 тыс. манатов.

Согласно условиям, договор аренды помещения площадью 4,4 тыс. кв. м. рассчитан на 60 месяцев (до конца декабря 2028 года).

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: СЛУЖБА, АРЕНДА, ЗДАНИЕ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az