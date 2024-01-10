Азербайджан в IV квартале 2023г увеличил ненефтегазовый экспорт на 8%

Ненефтегазовый экспорт Азербайджана в IV-ом квартале 2023 года составил $914,2 млн, что на 7,9% больше показателя октября-декабря 2022 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в AZPROMO.

Согласно расчетам агентства «Интерфакс-Азербайджан», это самый высокий квартальный показатель объема ненефтегазового экспорта в течение 2023 года.

По данным AZPROMO, в целом, в 2023 году ненефтегазовый экспорт Азербайджана вырос на 9,8% - до рекордных $3 млрд 348 млн.

При этом в декабре экспорт составил $314,2 млн (+3,8% к декабрю 2022г).

Как сообщалось ранее, в 2022 году объем ненефтегазового экспорта Азербайджана составил $3 млрд 47,67 млн, что на 12,3% больше показателя 2021 года.

По оценкам Минэкономики, в 2027 году объем ненефтегазового экспорта увеличится до $5,3 млрд.

Р.Ахмедов