Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8584 RUR   0.0189 GBR   2.1594 TRY   0.0567

Цена на нефть

09.01 $/bbl +/- WTI 72.24 +1.47 Brent 77.59 +1.47

Бизнес и законодательство 10.01.2024 15:33

Азербайджан в IV квартале 2023г увеличил ненефтегазовый экспорт на 8%

Ненефтегазовый экспорт Азербайджана в IV-ом квартале 2023 года составил $914,2 млн, что на 7,9% больше показателя октября-декабря 2022 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в AZPROMO.

Согласно расчетам агентства «Интерфакс-Азербайджан», это самый высокий квартальный показатель объема ненефтегазового экспорта в течение 2023 года.

По данным AZPROMO, в целом, в 2023 году ненефтегазовый экспорт Азербайджана вырос на 9,8% - до рекордных $3 млрд 348 млн.

При этом в декабре экспорт составил $314,2 млн (+3,8% к декабрю 2022г).

Как сообщалось ранее, в 2022 году объем ненефтегазового экспорта Азербайджана составил $3 млрд 47,67 млн, что на 12,3% больше показателя 2021 года.

По оценкам Минэкономики, в 2027 году объем ненефтегазового экспорта увеличится до $5,3 млрд.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЭКСПОРТ, НЕНЕФТЕГАЗОВЫЙ, ДИНАМИКА


Похожие новости


Ненефтегазовый экспорт Азербайджана в I квартале увеличился на 24% Объем ненефтегазового экспорта Азербайджана за 9 месяцев сократился на 2,5% Объем ненефтегазового экспорта Азербайджана в I полугодии сократился на 9% Объем ненефтегазового экспорта Азербайджана в I квартале сократился на 15% Объем ненефтегазового экспорта Азербайджана за 2013г увеличился на 6% Объем ненефтегазового экспорта Азербайджана за 9 месяцев увеличился на 13% Объем ненефтегазового экспорта Азербайджана в I полугодии увеличился на 14% Объем ненефтегазового экспорта Азербайджана в I квартале увеличился на 29%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az