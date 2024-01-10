"Дочка" Suzuki вложит $4,2 млрд в новый автомобильный завод в Индии

Индийский автопроизводитель Maruti Suzuki, принадлежащий японской Suzuki Motor, планирует вложить 350 млрд индийских рупий ($4,21 млрд) в строительство нового завода в штате Гуджарат на западе Индии, говорится в пресс-релизе компании.
С властями штата подписан соответствующий меморандум о взаимопонимании. Запуск предприятия запланирован на 2028/2029 финансовый год (апрель 2028 - март 2029 года), его мощность составит 1 млн автомобилей в год.
Кроме того, Maruti Suzuki инвестирует 32 млрд рупий в четвертую производственную линию на заводе дочерней Suzuki Motor Gujarat. Ожидается, что линия сможет ежегодно выпускать до 250 тыс. электромобилей. Сейчас мощность завода составляет 750 тыс. машин.
К 2030/2031 фингоду Maruti Suzuki рассчитывает нарастить совокупные производственные мощности в Индии до порядка 4 млн автомобилей, чтобы подготовиться к росту внутреннего спроса.
Алиев рассказал о позиции Азербайджана в переговорах с Арменией в вопросе анклавов
Азербайджан не согласится на проведение делимитации границы с Арменией на основе карт 70-х годов XX века - Алиев
Азербайджан в качестве президента COP29 будет играть особую роль - Алиев
Продажи чипов в мире в ноябре выросли впервые за 15 месяцев - на 5,3% г/г
По делу о пожаре в Республиканском перинатальном центре в Баку к уголовной ответственности привлечены 3 должностных лица центра
Азербайджан улучшил позиции в рейтинге паспортов Henley & Partners
Центр планирования Азербайджана направит около 2 млн манатов на концептуальный генплан и архитектурный стиль г.Ордубад
ГААД получит 1 млн манатов на капремонт автодороги в Шабранском районе
Центр планирования Азербайджана направит свыше 2,1 млн манатов на генплан и архитектурный стиль города Шахбуз
ЛАГ поддерживает направленный ЮАР в суд ООН иск против Израиля по Газе
Блинкен обвинил Иран в поддержке атак хуситов в Красном море
ОАЭ запретили движение в своих водах судам под флагом Камеруна
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Студенты Бакинской высшей школы нефти награждены дипломом I степени международной научно-практической конференции
Теперь карты и других банков в приложении Yelo!
AccessBank продлил тендер на ремонтно-строительные работы в филиале Джалилабад
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы