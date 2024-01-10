Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8584 RUR   0.0189 GBR   2.1594 TRY   0.0567

Цена на нефть

09.01 $/bbl +/- WTI 72.24 +1.47 Brent 77.59 +1.47

Транспорт и связь 10.01.2024 22:03

"Дочка" Suzuki вложит $4,2 млрд в новый автомобильный завод в Индии

Индийский автопроизводитель Maruti Suzuki, принадлежащий японской Suzuki Motor, планирует вложить 350 млрд индийских рупий ($4,21 млрд) в строительство нового завода в штате Гуджарат на западе Индии, говорится в пресс-релизе компании.

С властями штата подписан соответствующий меморандум о взаимопонимании. Запуск предприятия запланирован на 2028/2029 финансовый год (апрель 2028 - март 2029 года), его мощность составит 1 млн автомобилей в год.

Кроме того, Maruti Suzuki инвестирует 32 млрд рупий в четвертую производственную линию на заводе дочерней Suzuki Motor Gujarat. Ожидается, что линия сможет ежегодно выпускать до 250 тыс. электромобилей. Сейчас мощность завода составляет 750 тыс. машин.

К 2030/2031 фингоду Maruti Suzuki рассчитывает нарастить совокупные производственные мощности в Индии до порядка 4 млн автомобилей, чтобы подготовиться к росту внутреннего спроса.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИНДИЯ, SUZUKI, АВТОМОБИЛИ, ЗАВОД

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az