Алиев: с Азербайджаном невозможно говорить на языке угроз или вести себя высокомерно

С Баку невозможно говорить на языке угроз или вести себя высокомерно, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
В среду в интервью местным телеканалам Алиев отметил, что в Баку "были полностью осведомлены о том, что происходило в Карабахе после Второй Карабахской войны, осуществляли как визуальный, так и оперативный контроль за территорией", "то есть мы старались донести до Армении, что ситуация находится под нашим контролем, и мы можем провести операцию в любое время".
Он добавил, что открыто говорил, как руководству Армении, так и международным акторам, что может в любой момент нажать на кнопку и провести эту операцию (в Карабахе 19-20 сентября 2023 года - ИФ) за одну минуту, и "они ничего не смогут сделать"
"Ход этих событий показал, - и я считаю, что это должно послужить уроком не только для Армении, но и для тех, кто стоит за ней, - что говорить с нами на языке угроз или вести себя высокомерно невозможно", - заявил Алиев.
Р.Керимов
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