Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8584 RUR   0.0189 GBR   2.1594 TRY   0.0567

Цена на нефть

09.01 $/bbl +/- WTI 72.24 +1.47 Brent 77.59 +1.47

Внешняя политика 10.01.2024 20:54

Алиев: с Азербайджаном невозможно говорить на языке угроз или вести себя высокомерно

С Баку невозможно говорить на языке угроз или вести себя высокомерно, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В среду в интервью местным телеканалам Алиев отметил, что в Баку "были полностью осведомлены о том, что происходило в Карабахе после Второй Карабахской войны, осуществляли как визуальный, так и оперативный контроль за территорией", "то есть мы старались донести до Армении, что ситуация находится под нашим контролем, и мы можем провести операцию в любое время".

Он добавил, что открыто говорил, как руководству Армении, так и международным акторам, что может в любой момент нажать на кнопку и провести эту операцию (в Карабахе 19-20 сентября 2023 года - ИФ) за одну минуту, и "они ничего не смогут сделать"

"Ход этих событий показал, - и я считаю, что это должно послужить уроком не только для Армении, но и для тех, кто стоит за ней, - что говорить с нами на языке угроз или вести себя высокомерно невозможно", - заявил Алиев.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ОТНОШЕНИЕ, УГРОЗЫ


Похожие новости


Новый президент Казахстана назвал административной ретивостью размещение его портретов на билбордах Большинство американцев считает, что лидеры других стран не уважают Трампа - опрос Трамп заверил, что ценит союзников США В Узбекистане наблюдается консолидация общественного мнения вокруг личности президента Мирзиеева, считают социологи Ветеранам войны должно оказываться большое внимание – глава Азербайджана Рейтинг Владимира Путина достиг в феврале пиковой отметки - опрос Глава IATA высоко оценил внимание, уделяемое в Азербайджане развитию воздушного транспорта Президент Мьянмы намерен поощрять контакты администрации со СМИ Чавес полностью оправился после лечения от рака, уверен в победе на выборах

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az