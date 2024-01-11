Манат подешевел к евро и рублю, стабилен к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 11 января сохранил на уровне 1.7 маната/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 11 января ЦБА установил на уровне 1.8660 маната/1EUR (10 января - 1.8584 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 11 января установил на уровне 0.0190 маната/1RUB (10 января - 0.0189 маната/1RUB).
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 11 января ЦБА сохранил на уровне 0.0567 маната/1TRY.
Б.Рустамбеков
Алиев: в комментариях, полученных от Армении по мирному договору, нет никакого упоминания о Карабахе и карабахских армянах
Азербайджан входит в топ-20 стран мира по количеству САУ, в топ-30 по количеству танков и РСЗО - Global Firepower
РФ 5 раз отказывалась от предложения Азербайджана о совместном контроле над Лачинской дорогой - Алиев
Продажи чипов в мире в ноябре выросли впервые за 15 месяцев - на 5,3% г/г
По делу о пожаре в Республиканском перинатальном центре в Баку к уголовной ответственности привлечены 3 должностных лица центра
Азербайджан улучшил позиции в рейтинге паспортов Henley & Partners
Служба энергетики НАР направит 1,1 млн манатов на закупку 6 трансформаторов
Центр планирования Азербайджана направит около 2 млн манатов на концептуальный генплан и архитектурный стиль г.Ордубад
ГААД получит 1 млн манатов на капремонт автодороги в Шабранском районе
Кандидат в президенты США Кристи заканчивает свою президентскую кампанию
США направят делегацию на Тайвань
Строительство моста в направлении Ордубада для обеспечения сухопутного сообщения с Нахчываном через Иран может начаться в 2024 году - Алиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Студенты Бакинской высшей школы нефти награждены дипломом I степени международной научно-практической конференции
Теперь карты и других банков в приложении Yelo!
AccessBank продлил тендер на ремонтно-строительные работы в филиале Джалилабад
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы