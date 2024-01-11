Манат подешевел к евро и рублю, стабилен к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 11 января сохранил на уровне 1.7 маната/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 11 января ЦБА установил на уровне 1.8660 маната/1EUR (10 января - 1.8584 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 11 января установил на уровне 0.0190 маната/1RUB (10 января - 0.0189 маната/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 11 января ЦБА сохранил на уровне 0.0567 маната/1TRY.

Б.Рустамбеков