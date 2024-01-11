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Макроэкономика 11.01.2024 21:04

ЦБ Южной Кореи сохранил ставку на уровне 3,5%, подтвердил прогнозы ВВП и инфляции на 2024г

Банк Кореи в четверг сохранил ставку семидневного РЕПО на уровне 3,5% годовых, говорится в сообщении регулятора.

Таким образом, ЦБ не меняет ключевую процентную ставку по итогам восьмого заседания подряд.

"Основная тенденция к замедлению инфляции сохраняется, но она остается на высоком уровне, и неопределенность в отношении ее перспектив также представляется высокой, - отметил ЦБ. - В связи с этим совет по денежно-кредитной политике (ДКП) [Банка Кореи] считает целесообразным оценить внутреннюю и внешнюю конъюнктуру ДКП и сохранить ее текущий ограничительный курс".

Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков, сообщает Trading Economics.

Банк Кореи сохранил оценку роста ВВП страны в этом году на уровне 2,1%, общей инфляции - на уровне 3,6%, базовой инфляции - 2,3%.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, БАНК, СТАВКА, ЭКОНОМИКА

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