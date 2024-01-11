PBA подготовит ПСД строительства детсада-яслей и здания школы в Агдаме

Управление капитального строительства и снабжения министерства науки и образования Азербайджана привлекло ЗАО «PBA» к разработке проектно-сметной документации (ПСД) на строительство детского сада-яслей №2 на 160 мест и здания полной средней школы №2 на 960 ученических мест в Агдаме (Карабахский регион).

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок, с этой компанией подписаны соответствующие контракты, стоимость которых составляет 160 тыс. манатов (разработка ПСД на строительство детсада-яслей) и 200 тыс. манатов (разработка ПСД на строительство здания школы).

Срок выполнения работ - до 30 марта 2024 года.

Р.Керимов