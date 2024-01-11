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Карабах 11.01.2024 14:25

PBA подготовит ПСД строительства детсада-яслей и здания школы в Агдаме

Управление капитального строительства и снабжения министерства науки и образования Азербайджана привлекло ЗАО «PBA» к разработке проектно-сметной документации (ПСД) на строительство детского сада-яслей №2 на 160 мест и здания полной средней школы №2 на 960 ученических мест в Агдаме (Карабахский регион).

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок, с этой компанией подписаны соответствующие контракты, стоимость которых составляет 160 тыс. манатов (разработка ПСД на строительство детсада-яслей) и 200 тыс. манатов (разработка ПСД на строительство здания школы).

Срок выполнения работ - до 30 марта 2024 года.

Р.Керимов

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Тэги: АГДАМ, ИНФРАСТРУКТУРА, ТЕНДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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