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Дальнее зарубежье 11.01.2024 14:56

Турция, Болгария и Румыния подписали соглашение о разминировании Черного моря

Министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что Турция, Болгария и Румыния в четверг подписали соглашение, предполагающее создание целевой группы по расчистке вод Черного моря от дрейфующих мин, информирует агентство Associated Press (AP).

"Мы совместно приняли решение подписать протокол между тремя странами, чтобы более эффективно бороться с опасностью мин в Черном море путем улучшения нашего тесного сотрудничества и координации", - сообщил Гюлер на прошедшей в Стамбуле совместной пресс-конференции с главой Минобороны Румынии Ангелом Тылвэром и замминистра обороны Болгарии Атанасом Запряновым.

Как отмечалось на пресс-конференции, инициатива трех стран направлена на повышение безопасности судоходства в Черном море.

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Тэги: ТУРЦИЯ, БОЛГАРИЯ, РУМЫНИЯ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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