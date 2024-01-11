Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.866 RUR   0.019 GBR   2.1699 TRY   0.0567

Цена на нефть

10.01 $/bbl +/- WTI 71.37 -0.87 Brent 76.80 -0.79

Бизнес и законодательство 11.01.2024 21:29

Семья основателя Samsung продала акции компаний конгломерата на $2 млрд для уплаты налога на наследство

Траст семьи основателя Samsung продал акции компаний конгломерата на $2 млрд, чтобы оплатить часть налога на наследство, пишет газета The Wall Street Journal.

Ли Кун Хи, сын основателя Samsung, умер в 2020 году, и налог на наследство для семьи составил более $10 млрд.

В 2021 году семья Ли была вынуждена продать редкие картины Пикассо и Моне, чтобы выплатить часть налога.

В четверг стало известно, что семейный траст продал около 30 млн акций Samsung Electronics (доля в 0,5%) на сумму $1,64 млрд, а также бумаги поставщика IT-услуг Samsung SDS, строительной компании Samsung C&T и страховщика Samsung Life Insurance на $405 млн.

Акции были проданы KEB Hana Bank от лица траста некоторых представителей семьи Ли, высвобождавших средства для оплаты налога на наследство, сообщили источники WSJ.

Бумаги Samsung Electronics были проданы по цене 72,717 тыс. вон ($55) за акцию, что на 1,2% ниже их стоимости на закрытие рынка в среду.

В четверг акции компании подешевели на 0,5%, до 73,2 тыс. вон.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КОРЕЯ, SAMSUNG, СЕМЬЯ, АКЦИИ


Похожие новости


Samsung призвала сотрудников работать из дома из-за COVID-19 Samsung начинает продажи смартфона со складным экраном Galaxy Fold Samsung отложила продажи смартфона Galaxy Fold на сообщениях о дефектах Samsung представила флагманский смартфон Galaxy Note9 Срок заключения главы Samsung сокращен до 2,5 лет, исполнение приговора отложено на 4 года Samsung разработала графеновый аккумулятор с высокой емкостью и скоростью зарядки Samsung Electronics потерял $17 млрд капитализации из-за прекращения продаж Galaxy Note 7 Samsung выпускает обновление, не допускающее перегрева Galaxy Note 7 Samsung обвиняет LG в акте вандализма перед ярмаркой в Германии, требует расследования Samsung планирует выпустить смартфон Galaxy S5 в апреле

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az