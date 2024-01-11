Второй за день взрыв произошел в Кабуле

Еще один взрыв произошел в четверг в столице Афганистана Кабуле, сообщает информагентство Aamaj News.

По его данным, взрыв прогремел в западном районе афганской столицы Дашти-Барчи, преимущественно заселенном шиитами народности хазара, около 15:10 по местному времени (14:40). Информации о характере взрыва и возможных жертвах пока нет.

Ранее в четверг взрыв произошел вблизи мечети Абу Муслима Хорасани в районе Хайрхана в северной части Кабула.

Во вторник 9 января в районе Алухило 16-го округа Кабула был подорван микроавтобус с пассажирами, погибли трое мирных жителей, еще четверо получили ранения.

По словам начальника пресс-центра управления МВД города Кабула Халида Задрана, в ходе расследования один человек арестован. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" - ИГИЛ.

Эта же террористическая группировка взяла ответственность за теракт в субботу 6 января в районе Дашти-Барчи, где был взорван автобус с пассажирами. По данным полиции Кабула, погибли два человека, 14 получили ранения. Однако ИГИЛ утверждал, что в результате этого нападения погибло 20 человек.