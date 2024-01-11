Три десятка человек арестованы в рамках расследования терактов в иранском городе Керман

Не менее 35 человек арестованы в рамках расследования терактов в иранском городе Керман, сообщает в четверг агентство "Тасним".

"Выявление и захват людей, причастных к планированию, отдаче приказов и исполнению терактов в Кермане продолжается. Пока в провинциях Керман, Систан и Белуджистан, Хорасан-Резави, Исфахан, Западный Азербайджан и Тегеран арестованы 35 человек", - приводит агентство выдержки из сообщения министерства разведки Ирана.

По данным спецслужб, несколько причастных к этим терактам выявлены за границами Ирана.

Несколько взрывов прогремели 3 января в Кермане в день памяти бывшего командующего спецподразделением "аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани, который погиб в Багдаде 3 января 2020 года после авиаудара ВВС США. Жертвами терактов стали 84 человека.