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Регион 11.01.2024 16:51

Три десятка человек арестованы в рамках расследования терактов в иранском городе Керман

Не менее 35 человек арестованы в рамках расследования терактов в иранском городе Керман, сообщает в четверг агентство "Тасним".

"Выявление и захват людей, причастных к планированию, отдаче приказов и исполнению терактов в Кермане продолжается. Пока в провинциях Керман, Систан и Белуджистан, Хорасан-Резави, Исфахан, Западный Азербайджан и Тегеран арестованы 35 человек", - приводит агентство выдержки из сообщения министерства разведки Ирана.

По данным спецслужб, несколько причастных к этим терактам выявлены за границами Ирана.

Несколько взрывов прогремели 3 января в Кермане в день памяти бывшего командующего спецподразделением "аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани, который погиб в Багдаде 3 января 2020 года после авиаудара ВВС США. Жертвами терактов стали 84 человека.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ИРАН, КЕРМАН, ТЕРАКТЫ, РАССЛЕДОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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