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Дальнее зарубежье 11.01.2024 19:31

В США построен тысячный истребитель пятого поколения F-35

Американская корпорация Lockheed Martin завершила строительство тысячного истребителя пятого поколения F-35, сообщило издание The War Zone.

Однако последние партии самолета в новой модификации пока еще не будут поставлены заказчикам. Они ожидают установки нового оборудования Tech Refresh-3 (TR-3) и программного обеспечения Block 4, которую предстоит завершить до середины текущего года.

При этом в рамках модернизации всех F-35 проводятся работы по совершенствованию двигателей Pratt & Whitney F135, которые используются на всех версиях истребителя.

По состоянию на начало января истребители F-35 в США и странах-получателях налетали более 773 тыс. часов, для них подготовлено более 2280 пилотов и 15,4 тыс. специалистов по техническому обслуживанию в 14 летных службах по всему миру. Эти самолеты уже совершили более 469 тыс. вылетов.

В настоящее время они размещены или могут размещаться на 32 базах и 11 авианесущих кораблях США и их союзников. В международной программе Joint Strike Fighter (JSF) по производству истребителей участвуют 17 стран.

F-35 Lightning II - семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков, разработанное американской компанией Lockheed Martin в трёх вариантах: F-35A наземный истребитель с обычным взлётом и посадкой для ВВС, F-35B истребитель с коротким взлётом и вертикальной посадкой и F-35C палубный истребитель для ВМС.

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Тэги: США, ИСТРЕБИТЕЛЬ, СТРОИТЕЛЬСТВО, КОЛИЧЕСТВО


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