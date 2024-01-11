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Дальнее зарубежье 11.01.2024 20:47

Чешские пилоты прибыли в Польшу для усиления восточного фланга НАТО

Чешские пилоты вертолетов прибыли в Польшу для усиления восточного фланга НАТО, сообщил в четверг Военно-издательский институт (Wojskowy Instytut Wydawniczy, WIW) при министерстве национальной обороны Польши.

"Сотрудничество с польскими пилотами из подразделения воздушных специальных операций, усиление восточного фланга НАТО и совместная подготовка - такие задачи ждут чешских пилотов... В Польшу прибыли, в том числе, вертолеты Ми-17. Ранее они прошли проверку готовности к миссии по стандартам НАТО", - говорится в сообщении.

"Три чешских вертолета Ми-17 с 22-й вертолетной авиационной базы в Намешти-над-Ославой приземлились на 33-й базе транспортной авиации в Повидзе (авиабаза в центральной части Польши, совместно используемая американскими и польскими войсками - ИФ). Машины и около сотни пилотов, техников и логистов - составляют Task Force HIPPO Polska, чешский вертолетный контингент. Они пробудут в Польше следующие 12 месяцев", - прокомментировал пресс-секретарь польского Командования компонента сил специального назначения (Dowodztwo Komponentu Wojsk Specjalnych, DKWS) подполковник Мариуш Лапета.

"Главной задачей вертолетного подразделения будет сотрудничество с польскими вооруженными силами и союзными подразделениями, интегрированными в структуры НАТО", - добавил он.

Кроме того, "известно, что планируются совместные тренировки по воздушной разведке, транспортировке и десантированию".

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Тэги: ПОЛЬША, ВВС, ЧЕХИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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