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Транспорт и связь 11.01.2024 18:50

Мощность перевалки грузов Астаринского терминала в 2024г увеличится до 3,5-4 млн тонн - АЖД

Объем грузоперевозок через Астаринский терминал в 2023г составил около 700 тыс. тонн грузов, сообщает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на “Азербайджанские железные дороги” (АЖД).

“В 2023 году на терминале Астара перевалено около 700 тыс. тонн грузов. Это в 3 раза больше, чем в 2018 году, когда терминал начал работу”, - отмечается в информации.


В АЖД подчеркнули, что в настоящее время на территории терминала продолжается строительство однопролетного автомобильного моста, трехпролетного Кемербендинского моста, 4 однопролетных железнодорожных мостов, 10 служебных зданий и 2 платформ.


Как уточнили в АЖД, после завершения этих строительных работ в 2024 году планируется, что мощность грузоперевозок увеличится до 3,5-4 млн тонн в год.


Через терминал перевозят такие грузы как древесина и изделия из нее, стройматериалы, химпродукция, крупы, фрукты и овощи, консервы, продукты питания и безалкогольные напитки.


Х.Насирзаде


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Тэги: АЖД, АСТАРА, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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