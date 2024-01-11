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Дальнее зарубежье 11.01.2024 20:05

В "Хезболле" заявили, что запустили десятки ракет по северу Израиля

Ливанское шиитское движение "Хезболла" в четверг объявило, что осуществило серию ракетных ударов по городу Кирьят-Шмона на севере Израиля, сообщает агентство ЭФЭ.

В группировки указали, что запустили по городу "десятки ракет" в ответ на атаку Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее в четверг, в результате которой погибли два медицинских сотрудника.

В "Хезболле" добавили, что и дальше "готовы незамедлительно реагировать на любую агрессию, направленную против мирного населения".

ЦАХАЛ и "Хезболла" на фоне операции израильских военных в секторе Газа активизировали обмен ударами.

Движение ХАМАС 7 октября 2023 года совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию в секторе Газа.

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Тэги: ЛИВАН, ГРУППИРОВКА, ИЗРАИЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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