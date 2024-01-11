Ливанское шиитское движение "Хезболла" в четверг объявило, что осуществило серию ракетных ударов по городу Кирьят-Шмона на севере Израиля, сообщает агентство ЭФЭ.

В группировки указали, что запустили по городу "десятки ракет" в ответ на атаку Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее в четверг, в результате которой погибли два медицинских сотрудника.

В "Хезболле" добавили, что и дальше "готовы незамедлительно реагировать на любую агрессию, направленную против мирного населения".

ЦАХАЛ и "Хезболла" на фоне операции израильских военных в секторе Газа активизировали обмен ударами.

Движение ХАМАС 7 октября 2023 года совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию в секторе Газа.