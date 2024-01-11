Супруга Байдена считает, что его возраст - не проблема, так как дает ему опыт и мудрость

Первая леди США Джилл Байден заявила, что считает возраст своего мужа Джо Байдена плюсом для президента, потому что у него есть необходимый опыт и знания для работы на этом посту.

"Я считаю, что его возраст - это ценное качество", - сказала Джилл Байден в эфире телеканала MSNBC.

"Он мудрый. У него есть опыт", - добавила она.

По ее словам, Джо Байден "знает каждого лидера на мировой арене". "Он прожил историю. Он знает историю. Он вдумчив в своих решениях", - подчеркнула первая леди США.

Байдену в прошлом году исполнился 81 год.

Ряд опросов, проведенных в США, показывал, что большинство жителей страны считают его "слишком возрастным" для переизбрания на второй срок.

При этом, сам американский лидер не раз выражал уверенность, что с годами становится только мудрее и потому - намерен продолжать политическую деятельность.