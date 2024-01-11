Латвия поставит Украине вертолеты, артиллерию, снаряды и ракеты

Латвия выделяет Украине новый пакет военной помощи, сообщил в четверг журналистам президент республики Эдгарс Ринкевичс, встретившийся в Рижском замке с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Новый пакет помощи включает в себя боеприпасы, гаубицы, 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, противотанковое оружие, ракеты противовоздушной обороны, минометы, вездеходы, ручные гранаты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, генераторы, средства связи, индивидуальную зимнюю экипировку и ракеты, уточнил Ринкевичс.

Кроме того, будет подписано межправительственное соглашение между Латвией и Украиной, которое упростит процесс оказания помощи. Ринкевичс также заявил, что в течение следующих трех лет Латвия выделит 15 млн евро на программы реконструкции Украины, ориентированные в первую очередь на Черниговскую область.

В Минобороны Латвии, со своей стороны, сообщили агентству ЛЕТА, что в ближайшее время Украине будут поставлены произведенные в Латвии сверхлегкие самолеты Tarragon. В пакет поддержки также войдут 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, 120-миллиметровые минометы, пушки, противовоздушное и противотанковое оружие, индивидуальная экипировка военнослужащих и транспортные средства.

Согласно обобщенным бюро премьер-министра данным, с февраля 2022 года Латвия оказала Украине поддержку различного рода в размере 596 млн евро. Республика также реализует программу обучения украинских военных. В 2024 году на территории Латвии планируется обучить около 3 тыс. украинских военных.