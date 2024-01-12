Предприниматели Нахчывана в 2023г из средств SIF получили льготные кредиты на 2,2 млн манатов

Объем льготного кредитования бизнеса в Нахчыванской Автономной Республике по линии Фонда развития предпринимательства (SIF) в 2023 году составил 2 млн 205 тыс. манатов.

«За 2023 год льготными кредитами SIF воспользовались 27 предпринимателей НАР, на финансирование проектов которых было выделено 2 млн 205 тыс. манатов. Реализация проектов позволит создать 86 новых рабочих мест», - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в фонде.

Согласно данным, кредиты выделены на реализацию проектов в промышленности, туризме, АПК, логистике и общепите.

SIF с февраля 2023 года включил субъекты предпринимательства, действующие в Нахчыване, в механизм льготного кредитования.

Х.Насирзаде