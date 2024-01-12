EBay выплатит штраф в $3 млн для урегулирования дела о преследовании ее сотрудниками пары блогеров

EBay Inc., владелец крупнейшего в мире интернет-аукциона, выплатит штраф в размере $3 млн в рамках сделки с федеральной прокуратурой США для урегулирования дела о преследовании ее сотрудниками пары блогеров, критически высказывавшихся о компании.

Обвинения в отношении eBay были выдвинуты по многочисленным случаям преследования, давления на свидетелей и воспрепятствования осуществлению правосудия, сообщает Market Watch.

По данным прокуроров, в 2019 году несколько сотрудников службы безопасности eBay, в том числе старший директор, начали угрожать семейной паре Ине и Дэвиду Штайнерам, редактору и издателю популярного среди онлайн-продавцов бюллетеня eCommercebytes.

В частности, они отправили Штайнерам книгу с рекомендациями о том, как пережить смерть супруга/супруги, окровавленную маску свиньи, эмбрион поросенка, похоронный венок и живых пауков, утверждают прокуроры. Сотрудники eBay также посылали супругам личные сообщения в Twitter, публично критиковали контент их бюллетеня в соцсети и угрожали нанести визит в их дом в Массачусетсе.

Кроме того, они следили за домом Штайнеров, установили устройство GPS-слежения на их автомобиль и публиковали на сайте электронных объявлений Craigslist посты с приглашением к сексуальным контактам в доме блогеров.

После того как супруги застали сотрудников eBay возле своего дома и вызвали полицию, глава службы безопасности компании Джим Боуг солгал следователям и уничтожил улики.

Боуг и еще шесть сотрудников eBay признали себя виновными по делу о преследовании Штайнеров. Боуг был приговорен к 57 месяцам заключения, еще три сотрудника также получили тюремные сроки.

Штраф в $3 млн для компании является максимальным по таким делам, отметили в прокуратуре.

EBay заявила в распространенном сообщении, что случившееся было "предосудительным", и компания с самого начала сотрудничала со следствием.

"С момента этих событий в компании сменилось руководство, и она ужесточила свою политику, процедуры, контроль и тренинги", - заявил Джейми Яннон, возглавивший eBay в 2020 году.

Акции eBay прибавляют в цене 0,6% на предварительных торгах в пятницу. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 9,8%.